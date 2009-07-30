УНП выступает за прозрачную реструктуризацию

Украинская народная партия выступает за прозрачность проведения реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Украинская народная партия требует, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» дал разъяснение относительно информации СМИ о возможном привлечении компании Squire Capital Limited для консультаций по поводу реструктуризации «газовых» долгов. Недопустимо, особенно в условиях кризиса, допускать возможное выведение денег в оффшор», – заявил народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам бюджета, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

Как отмечает УНП, по информации СМИ, Squire Capital Limited может быть вовлечена в консультации по поводу реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины», за что якобы получит около 20 млн. долл.

«Если информация о привлечении кипрской оффшорной компании в качестве советника по вопросам реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины» подтвердится, это угрожает убытками украинской экономике», - убежден Я.ДЖОДЖИК.

По его словам, «привлечение оффшорных компаний не будет способствовать прозрачности проведения реструктуризации долгов».

Заместитель председателя УНП также напомнил, что «одним из условий предоставления европейских кредитов для реконструкции украинской ГТС была прозрачность деятельности НАК «Нафтогаз Украины».

«Уже была ситуация, когда для консультирования правительства без всяких тендеров пытались привлечь одну из зарубежных структур», - сказал зампредседателя УНП.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сказал, что «хотелось бы верить, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» прекратят тайные переговоры с оффшорными компаниями, такими как «Тройка Диалог» и Squire Capital, относительно многомиллиардных кредитов, которые лягут бременем на экономику Украины».

Он считает очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, согласно имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с оффшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины».

20 июля на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины ведет переговоры о привлечении кредита НАК "Нафтогаз Украины" "в рамках законодательства".