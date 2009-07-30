Кабмин передал «Нафтогазу» газораспределительные сети

Кабинет министров Украины постановлением передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

Соответствующее Постановление Кабмина №775 от 10 июня 2009 г. опубликовано сегодня в газете "Урядовый курьер".

Газораспределительных сетей лишаются ОАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Гадячгаз", "Днепропетровскгаз", "Днепрогаз", "Донецкгоргаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростышевгаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз", "Крымгаз", "Львовгаз", "Луганскгаз", "Лубныгаз" и "Макеевкагаз".

В список также вошли "Мариупольгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Полтавагаз", "Ривнегаз", "Севастопольгаз", "Сумыгаз", "Тернопольгаз", "Тернопольгоргаз", "Тисменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черкассыгаз", "Черниговгаз", "Шепетовкагаз", "Козовагаз” и "Киево-Святошинскгаз".

Кроме того, дочернему предприятию "Нафтогаза Украины" будут переданы также газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК "Нафтогаз Украины": ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування" и ОАО "Черноморнефтегаз".

Напомним, Кабмин неоднократно заявлял о планах передачи газораспределительных сетей, остающихся согласно украинскому законодательству в государственной собственности, на баланс НАК "Нафтогаза Украины" для улучшения его финансового состояния и повышения контроля за газоснабжением.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" уже пыталась передать сети своей дочерней компании. Так, 1 февраля 2007 года решением ДК “Газ Украины” было создано ДП “Укргазмережи”. Эта компания с 1 мая 2007 года начала обслуживать государственные газораспределительные сети на территории Черновицкой области, которые ранее эксплуатировало ОАО "Черновцыгаз". Однако, планы по передаче сетей других компаний реализованы не были.

«Нафтогаз» создаст «дочку» НАК «Нафтогаз Украины» решила создать дочернюю компанию «Нафтогазмережи» для передачи ей в управление государственных газораспределительных сетей, которые ранее эксплуатировались газоснабжающими компаниями (обл- и горгазами).

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

По информации собеседника агентства, правление НАК «Нафтогаз Украины» уже приняло решение о создании дочерней компании «Нафтогазмережи», которой будут переданы принадлежащие государству газораспределительные сети, эксплуатируемые сейчас облгазами.

По его словам, соответствующие документы НАК «Нафтогаз Украины» передал на согласование в Министерство топлива и энергетики.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз Украины", были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.