Генкомпании генерируют... убытки

Тепловая генерация страны сегодня переживает системный кризис, масштабы которого могут сравниться разве что с эпохой кризиса неплатежей середины 90-х. Снижение энергопотребления промышленного сектором, замораживание тарифов для всех групп потребителей и перекосы государственного регулирования привели к тому, что финансовые показатели всех без исключения тепловых генкомпаний по итогам первого полугодия ушли в глубокие минусы. Помимо сворачивания долгосрочных модернизационных программ, сохранение статус-кво на рынке в конечном итоге может привести к существенному снижению инвестиционной привлекательности государственных тепловых энергогенерирующих активов, на продажу которых в 2010 году действующее правительство (в случае сохранения у власти) возлагает огромные бюджетные надежды.

Трудности у тепловиков объективно стали возникать еще в конце прошлого года. Откат потребления в связи с сокращением производства в таких базовых для энергетики областях как ГМК и химия заставил регулятора (НКРЭ) произвести логичное и целесообразное переформатирование структуры задействования генерирующих мощностей в пользу более дешевой атомной и гидроэлектроэнергии. Однако указанное переформатирование, при фиксации розничных тарифов для промышленности и неприкосновенности тарифов для населения, остающихся «святая святых», т.е. неизменными с 2006 года, привело к существенным перекосам в структуре оптовой рыночной цены (ОРЦ), в частности, к росту доли такой ее составляющей как дотационные сертификаты (за счет которых покрывается разница между фактически уплачиваемой ценой населением и ее реальной себестоимостью). И если уже в 2008 году объем дотационных сертификатов в структуре ОРЦ вырос почти вдвое с 8,1 до 15,3 млрд. грн., то по расчетам Минтопэнерго в 2009 году в условиях заморозки тарифов он может достигнуть 21,6 млрд. грн.

В период кризиса средневзвешенный тариф тепловой генерации, которая работает в рынке по ценовым заявкам, только в период с октября 2008 года по май 2009 года откатился на 20%. Так, с достигнутого в октябре средневзвешенного отпускного тарифа по ТЭС 40,97 коп. за кВт/ч в мае тариф был уже на уровне 34,5 коп. за кВт/ч с сохранением аналогичного негативного тренда в июне. В итоге за указанный период генкомпании, по расчетам аналитиков ООО «ДТЭК», недополучили доходов на сумму порядка 1,9 млрд. грн.

Финрезультаты генкомпаний в январе-июне 2009 г.

ГК ТЭС Финрезультат I полугодие 2009 г. (млн грн) Финрезультат I полугодие 2008 г. (млн грн) Чистый доход I полугодие 2009 г. (млрд. грн.) Изменение чистого догода к аналогичному периоду 2008 г. (%) Западэнерго - 245,504 37,704 2,158 -1 Донбассэнерго - 91,413 69,537 1,469 4,4 Днепроэнерго - 149,232 15,050 1,827 -16,5 Центрэнерго - 153,198 100,559 1,836 -7

Помимо спада энергопотребления и моратория на повышение тарифов еще одним фактором, негативно сказавшимся на тепловой генерации, стала государственная политика в сфере ценообразования на рынке энергетических углей. Стараясь любыми способами поддержать госсектор угледобычи для сохранения социального равновесия в стратегически важном в электоральном смысле Восточном регионе, правительство обязало государственные генкомпании закупать уголь исключительно через госоператора «Уголь Украины» по базовой цене, зафиксированной на сентябрь прошлого года (527,76 грн. за тонну без НДС). Закупки по этой цене осуществляются и поныне, тогда как на свободном рынке в настоящее время предлагают за тонну угля в среднем 300 грн. НАК «Энергетическая компания Украины» (управляет 4-мя государственными компаниями), заикнувшаяся было о целесообразности снижении базовой стоимости тонны угля госшахт хотя бы на 100 грн, была тут же обвинена чуть ли не в ереси и желании погубить всю угольную промышленность в единочасье. Тем не менее, генкомпании продолжают в приказном порядке закупать государственный уголь, невзирая на затоваренность складов и на падение выручки от реализации электроэнергии в рынок. Где же тепловики берут средства? Понятно, в банке.

Только за первые пять месяцев текущего года кредитная нагрузка на ТЭС увеличилась на сумму более 2 млрд. грн. и объем займов продолжает расти, а, следовательно, продолжает расти доля расходов компаний на их обслуживание.

Выхода нет?

Следует отдать должное регулятору - Национальной комиссии регулирования электроэнергетики - который пытался хоть как-то исправить ситуацию и “спасти рядового Райана”. С начала года комиссия дважды огорчала энергоснабжающие компании, изымая из их тарифа такую инвестиционную составляющую как прибыль и перебрасывая высвободившиеся деньги на помощь ТЭС. Генкомпаниям резонно объясняли, что в случае, если они не поделятся сейчас, то к концу года возможно уже не будет того, что они поставляют потребителям. Однако таким способом комиссии удалось наскрести для ТЭС чуть более 300 млн. грн. И тогда НКРЭ пошла дальше, поставив вопрос о повышении цен на электроэнергию для тех категорий населения, месячный объем потребления, которых превышает 400 и 600 кВт/ч. В конце многострадального пути решения этого вопроса на сцену вышла премьер, которая, эффектно возмутившись и помахав перед камерами PR-батогом, благополучно зарубила решение центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, как это любит подчеркивать нынешний глава комиссии Валерий Кальченко. Позднее успешно была похоронена и более умеренная инициатива комиссии о повышении цены для бытовых потребителей, потребляющих 600 кВт/ч.

Тем временем ситуация с тепловой генерацией не изменилась и даже более усугубилась, учитывая летний сезонный фактор. Об этом свидетельствует то, что с начала года средневзвешенная рентабельность работы ТЭС упала с плюс 4,5% до минус 16%, и это не предел.

Эксперты и аналитики сходятся в одном, что выходом из создавшейся ситуации могло бы стать повышение тарифов для населения и переход на рыночное ценообразование при реализации продукции госшахт. Также в качестве инструментов сбалансирования работы ТЭС называются отпуск в свободное плавание замороженной оптовой рыночной цены, стимулирование роста энергопотребления путем отхода от практики перекрестного субсидирования через единые розничные тарифы, сокращение размера целевой надбавки к тарифу, а также либерализация экспорта электроэнергии.

«Есть два выхода либо снизить цены на уголь, либо повысить тарифы на электроэнергию - в данном случае для населения, поскольку тарифы для промышленных потребителей на сегодня уже достаточно высоки», - отмечает старший аналитик МК «Сократ» Сергей Невмержицкий.

«Если бы тарифы были подняты для населения на 20-25% при существующих ценах на уголь, это вывело бы тепловую генерацию на безубыточную работу», - полагает эксперт.

По оценкам ДТЭК, только повышение уровня тарифов для населения на 10 копеек (50%) приведет к сокращению доли дотационных сертификатов в структуре ОРЦ на 25% и позволит за 6 месяцев аккумулировать для тепловой генерации около 2 млрд. грн.

Старший аналитик ИК "Galt & Taggart Securities Ukraine" Александр Паращий считает, что одним из действенных методов финансового оздоровления тепловых генкомпаний является либерализация экспорта электроэнергии с созданием условий для выхода украинских компаний на рынки Беларуси, России и стран Балтии с ценовыми предложениями, которые были бы интересны иностранным контрагентам.

Что дальше?

Однако все указанные предложения идут вразрез с политической реальностью. К сожалению, условия диктует не рынок, а битва за электоральный урожай. Эгалитарный дискурс и поза действующего правительства исключают понятие «повышение тарифов для населения», притом что на практике, из-под полы, как это было в случае с повышением тарифов на газ, происходит нарушение этих табу.

При сохранении сложившейся ситуации, генкомпании в нынешнем году будут наращивать отрицательный финрезультат. По прогнозам старшего аналитика компании Astrum Investment Management Яна Липчинского, суммарные убытки энергогенерирующих компаний в 2009 г. могут превысить 3,6 млрд. грн.

Существующий небаланс генкомпаний в первую очередь скажется на реализации их долгосрочных инвестиционных программ и частично на качестве подготовки к осенне-зимнему максимуму. Более того, в ближайшей перспективе такая госполитика аукнется существенным снижением инвестиционной привлектаельности государственных тепловых энергогенерирующих активов. Напомним, на продажу ТЭС в 2010 году действующее правительство возлагает огромные бюджетные надежды.

«Наращивание долгов и убытков государственных ТЭС, а также износ оборудования при режимах в которых они сейчас работают в конечном итоге существенно повлияют на формирование начальной стоимости активов, которые государство планирует выставить на продажу», - отмечает А. Паращий.

Не всякий инвестор будет готов купить компанию с огромными долгами, тем более что их погашение в кратчайшие сроки ставится главнейшим условием ее продажи.

Действуя по принципу «после нас хоть потоп», правительство может заиграться и тем самым лишить себя удовольствия поприсутствовать на прямоэфирных аукционах и импозантно пожать ручку «потужным» инвесторам. Впрочем, может ему это уже и не нужно вовсе.

Вячеслав Ржеутский

(УНИАН)