ФГИУ начал подготовку к продаже облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) начал подготовку к продаже контрольных пакетов акций облэнерго, входящих в НАК «Энергетическая компания Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, подготовка к продаже пакетов облэнерго не означает, что все 15 контрольных госпакетов облэнерго будут одновременно выставлены на продажу.

При этом Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что госпакеты будут выставляться поочередно после прохождения всей процедуры подготовки к приватизации.

По его прогнозам, первый контрольный госпакет облэнерго может быть выставлен на продажу уже в сентябре этого года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации. Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества приказом №310 от 27 февраля т.г. возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 акций номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 акций, стоимостью 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 акций, стоимостью 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 акций, стоимостью 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 акций, стоимостью 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 акций, стоимостью 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом ФГИ в мае 2008 года.

29 апреля т.г. компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 72 грн.

14 мая инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-й госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

В то же время планируемые аукционные торги по продаже 25,02% госпакета акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», 25% ОАО «Сумыоблэнерго» и 25% «Полтаваоблэнерго» неоднократно отменялись в связи с отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.