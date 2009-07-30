Тимошенко представила Еврокомиссии обязательства по газовым реформам

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила международным финансовым институтам и Еврокомиссии обязательства Украины в отношении реформы газового сектора с целью получения международного кредита на реконструкцию инфраструктуры газохранилищ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

«Премьер-министр ТИМОШЕНКО вчера предоставила как международным финансовым институтам, так и Европейской комиссии ряд обязательств с временными рамками по реформированию газового сектора», - сказал, в частности, М.ГРЕЙ.

«Во вторник МВФ выделил Украине третий транш кредита по программе stand-by в размере 3,3 млрд. долл., положения которого впервые позволяют использовать его для закупки газа. Это является важным элементом общего пакета», - добавил представитель ЕК.

Напомним, 28 июля с.г. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

24 июля в Брюсселе представитель ЕК М.ГРЕЙ отметил прогресс на переговорах с Украиной, касающихся кредита на газ и осуществление реформ.

«Стороны близки к соглашению о необходимых кратко- и среднесрочных обязательств украинской власти относительно реформ украинского газового сектора, которые сделают возможными для международных финансовых институтов подготовить пакет поддержки для Украины», - отмечалось, в частности, в заявлении по итогам третьего раунда технических консультаций между Еврокомиссией, Украиной и международными финансовыми институтами, состоявшегося в Киеве.

М.ГРЕЙ отметил, что пакет поддержки будет направлен на помощь при решении сложностей с закачкой газа в подземные хранилища газа, а также на помощь в реформировании и модернизации газового сектора. “Партнеры продолжат интенсивно сотрудничать в ближайшие дни», - отметил тогда представитель Еврокомиссии.

Вчера, 29 июля, Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины являются достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.