Мировые цены на нефть значительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 30 июля, резко повысились на фоне положительных данных о тенденциях в американской экономике, сообщает агентство Рейтер.

К закрытию торговой сессии на бирже NYMEХ в Нью-Йорке цена на нефть на этой площадке поднялась на 3,59 долл. (5,7%), до 66,94 долл. за баррель.

Торги на бирже в Лондоне продемонстрировали практически аналогичные показатели. Здесь нефть подорожала на 3,58 долл. до 70,11 долл. за баррель, сообщает Bloomberg.