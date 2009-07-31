Газпром начал строительство нового газопровода

ОАО "Газпром" приступил к строительству газотранспортной системы (ГТС) "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, посвященной началу строительства и сварки первого стыка газопровода.

В мероприятии приняли участие председатель правительства РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Сергей Шматко, заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Первый пусковой комплекс ГТС планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2011 года. Он должен обеспечить газоснабжение Владивостока и ввод генерирующих мощностей в Приморском крае, в том числе к саммиту АТЭС 2012 года. Протяженность первого пускового комплекса ГТС составит 1350 километров, производительность - 6 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем общая протяженность газопровода составит около 1,8 тысячи километров. Система сможет обеспечить транспортировку около 30 миллиардов кубометров газа.

Это позволит удовлетворить приоритетную потребность в газе ряда дальневосточных регионов России (Хабаровского и Приморского краев, Еврейского АО и Сахалинской области) и сформировать дополнительный потенциал для экспорта газа в страны АТР. Основной ресурсной базой для развития ГТС "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" станет газ проекта "Сахалин-3". В июле 2009 года "Газпрому" переданы лицензии на Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский блоки проекта. На Киринском месторождении (лицензия получена в 2008 году) уже ведутся геологоразведочные работы. Месторождение планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Решение о создании и развитии ГТС "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" совет директоров "Газпрома" принял в апреле 2006 года. Как сообщал в июне на заседании штаба по координации строительства заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков, инвестиции в реализацию проекта строительства ГТС "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в рамках Восточной газовой программы в 2009 году будут увеличены до 50 миллиардов рублей в связи с ускоренными темпами работы. "Газпром" приступил к проектированию ГТС в 2008 году.

Также "Газпром" подписал с японской стороной меморандум, предусматривающий изучение возможностей поставок газа из Владивостока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию.

Создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР предусмотрено так называемой Восточной газовой программой. "Газпром" назначен правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.

В соответствии с программой, на Востоке России будут созданы новые центры газодобычи: Красноярский, Иркутский, Якутский, Камчатский и Сахалинский. Программой предусматривается первоочередное создание и развитие ГТС "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", которая впоследствии будет объединена с газопроводом из Республики Саха (Якутия).