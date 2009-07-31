Миссия Еврокомиссии проведет технический аудит ПХГ Украины

Миссия Европейской комиссии проведет технический аудит системы подземных хранилищ газа НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что во исполнение положений трехстороннего меморандума от 12 января 2009 года между Европейской комиссией, Украиной и Российской Федерацией и условий Европейской комиссии и международных финансовых институтов относительно получения кредита руководство НАК «Нафтогаз Украины» 30 июля т.г. провело встречу с представителями Еврокомиссии, которые прибыли для проведения аудита материального баланса компании и ознакомления с техническими показателями хранения природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Представители Еврокомиссии проинформировали украинскую сторону, что соответствующий уполномоченный орган РФ послал письмо о начале работы миссии.

По словам представителей Еврокомиссии, основным заданием миссии является проверка качества данных, которые были предоставлены компанией европейской стороне, в частности, объемы природного газа в украинских ПХГ, процесс закачивания и выкачивания природного газа, а также уровень рабочего давления в газотранспортной системе.

По результатам встречи представители Еврокомиссии выразили благодарность руководству НАК «Нафтогаз Украины» за предоставленную возможность работы миссии и отметили, что будут способствовать углублению хороших отношений с Еврокомиссией.

Кроме того, представители миссии согласились ознакомить руководство НАК «Нафтогаз Украины» с результатами работы экспертов для предоставления возможности их совместного обсуждения и объективного освещения.

По окончанию встречи с руководством НАК «Нафтогаз Украины» миссия Еврокомиссии отбыла в ДК «Укртрансгаз» для последующего детального ознакомления с технической документацией относительно отмеченных выше вопросов.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз» является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа.

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.