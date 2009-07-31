Эксперт: «Нафтогаз» сможет централизовать финпотоки в свою пользу

Распоряжение Кабинета министров Украины о передаче на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственных газораспределительных сетей 43-х региональных газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов) позволит компании централизовать финансовые потоки в свою пользу и увеличить капитализацию.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Газовые трейдеры Украины" со ссылкой на президента Романа СТОРОЖЕВА.

"Передача сети происходит с целью централизации финансового потока в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в лице его дочернего предприятия и усиления контроля над поставками природного газа", - сказал он.

Р.СТОРОЖЕВ напомнил, что на сегодня газоснабжающие предприятия используют сети на основе договоров эксплуатации или аренды, которые подписаны между ними и НАК "Нафтогаз Украины" для обеспечения транспортировки и нормальной работы газораспределительных сетей.

"Что касается последствий для гор- и облгазов, то следует отметить, что в настоящее время они не владеют газораспределительными сетями, сети находятся у них на балансе. Это государственные газораспределительные сети, которыми владеет Фонд госимущества Украины. Своим распоряжением Кабинет министров решил передать газораспределительные сети на баланс "Нафтогаза", а именно - его дочернего предприятия, которое создано или будет создано для обеспечения более эффективного госуправления теми активами, которыми являются газораспределительные сети", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением (№775 от 10 июня т.г., обнародованным 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43-х предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

По неофициальной информации, правление НАК «Нафтогаз Украины» уже приняло решение о создании дочерней компании «Нафтогазмережи», которой будут переданы принадлежащие государству газораспределительные сети, эксплуатируемые сейчас облгазами. Соответствующие документы НАК «Нафтогаз Украины» передал на согласование в Министерство топлива и энергетики.