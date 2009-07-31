Розничные цены на бензин в Украине выросли

С 24 по 31 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли на 0,8-0,9% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 24 по 31 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – выросли на 0,9%, с 5,80 до 5,85 грн./л; на бензин А-92 – на 0,8%, с 6,23 до 6,28 грн./л; на бензин А-95 – на 0,9%, с 6,55 до 6,61 грн./л, на дизельное топливо – на 0,9%, с 5,27 до 5,32 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.