Dragon Capital: Давление на облигации «Нафтогаза» продолжится

Риск дальнейшего давления на облигации НАК «Нафтогаз Украины» останется высоким, пока не будет четкого заявления правительства относительно реструктуризации.

Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис САКВА.

«В целом, большинство заявлений представителей власти выглядят как попытка проверить реакцию рынка, и предполагают, что окончательное решение о реструктуризации еще не принято», - отметил аналитик.

По его мнению, реструктуризация обязательств «Нафтогаза Украины» является вполне вероятной, однако она не затронет еврооблигации компании объемом 500 млн. долл., срок погашения по которым наступает в сентябре, а будет включать другие обязательства на сумму 1,2 млрд. долл., срок выплаты которых приходится на декабрь 2010 - август 2012 г. «Наше мнение базируется на том, что реструктуризация еврооблигаций «Нафтогаза Украины» вызовет кросс-дефолт по его другим внешним двухсторонним обязательствам, что даст право кредиторам требовать досрочного погашения обязательств», - отметил Д.САКВА. «Учитывая временные ограничения, мы не думаем, что правительство или же «Нафтогаз Украины» смогут подготовить предложение о реструктуризации и заручиться поддержкой 75% держателей облигаций к моменту погашения – до 30 сентября», - добавил он.

Аналитик также не исключил возможности того, что последние заявления правительства были направлены на снижение стоимости облигаций с целью их частичного выкупа по более низкой цене.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 29 июля заявил, что Министерство финансов планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долгов компании.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о Госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.