Президент запретил «Нафтогазу» привлекать кредиты без тендера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие п.2 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2009 года №237 «Некоторые вопросы стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году» и п.3 утвержденных постановлением Кабмина от 24 июля 2009 года №767 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета министров Украины, согласно которым компании разрешалось привлекать кредиты без проведения тендера.

Соответствующий Указ Президента (№579/2009 от 31 июля) опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что отмеченные положения постановлений Кабмина от 11 марта 2009 года №237 и от 24 июля 2009 года №767 не отвечают Конституции Украины, исходя из следующего:

Конституцией Украины установлено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, органы исполнительной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией границах и в соответствии с законами Украины, действовать лишь на основании, в пределах полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, а также Кабинет Министров Украины обязан руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины.

В то же время, Конституцией Украины установлена обязанность государства относительно обеспечения защиты прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, их равенство перед законом, а также обязанность государства обеспечивать защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

Следовательно, предоставив НАК «Нафтогаз Украины» право осуществлять закупку финансовых услуг по предоставлению кредитов для проведения расчетов за природный газ в пределах показателей финансового плана компании, включая газ, который будет закачиваться в ПХГ, и услуг по его транспортировке, закачиванию и хранению в ПХГ, а также рефинансированию кредитов, которые привлекались для финансирования отмеченных расходов в прошлых годах, без применения процедур, которые предусматривают конкуренцию участников, Кабинет Министров Украины нарушил отмеченные конституционные предписания.

Вместе с тем, Президент Украины обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности отмеченных положений постановлений Кабмина от 11 марта 2009 года №237 и от 24 июля 2009 года №767.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.