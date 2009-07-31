Нефть подешевела перед обнародованием данных о ВВП США

Цены на нефть опустились ниже отметки $67 за баррель, что по мнению аналитиков отражает осторожность игроков перед публикацией данных о ВВП США, сообщает Рейтер.

В 14.20 МСК американская легкая нефть потеряла $0,45 от цены закрытия четверга, опустившись до $66,49 за баррель, а индикативный сорт Brent подешевел на $0,56 до $69,55.

В четверг нефть подорожала на 5 процентов, что стало наиболее существенным однодневным ростом с начала апреля, благодаря обнадеживающему отчету о безработице в США, затмившему даже данные о резком росте запасов нефти в этой стране.

"Вчерашние данные о безработице не оправдывают рост цен при том, что в среду вышла информация о значительном росте запасов нефти. Многие заняли выжидательную позицию перед отчетом о ВВП США, который, как ожидается, покажет очередной спад", - сказал аналитик EGL Энди Зоммер.

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем предсказали сокращение ВВП на 1,5 процента во втором квартале. Импорт нефти в США - крупнейшем в мире потребителе - в мае упал до 12-летнего минимума.

По итогам июля нефть может подешеветь на 4 процента, что стало бы первым месячным снижением цены с января.