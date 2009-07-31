Утвержден список химпредприятий, могущих закупать газ у нерезидентов

Кабинет Министров Украины утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым предоставлена возможность закупать импортный газ у нерезидентов в 2009 году.

Это закреплено в распоряжении КМУ №881-р от 29 июля 2009 г., опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, предприятия будут иметь возможность закупать газ в объеме, не превышающем потребности их собственного потребления, для использования как технологического сырья без права реализации такого газа.

Перечень самих предприятий еще не опубликован.