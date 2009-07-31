Утвержден список химпредприятий, могущих закупать газ у нерезидентов
19:30, 31 июля 2009Энергетика
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Перечень пока не опубликован
Кабинет Министров Украины утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым предоставлена возможность закупать импортный газ у нерезидентов в 2009 году.
Это закреплено в распоряжении КМУ №881-р от 29 июля 2009 г., опубликованном на сайте правительства.
Согласно документу, предприятия будут иметь возможность закупать газ в объеме, не превышающем потребности их собственного потребления, для использования как технологического сырья без права реализации такого газа.
Перечень самих предприятий еще не опубликован.
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