Россия повысила экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа повышается до 222 долларов с 212,6 доллара за тонну, соответствующее постановление подписал ранее премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости..

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты повышается до 161,9 доллара за тонну против 155,5 доллара в июле, на темные - до 87,2 доллара с 83,8 доллара за тонну.

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долларов за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 доллара за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена - до 110 долларов. В мае, июне, июле пошлина росла.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые до этого потеряли из-за высокой пошлины около 7 миллиардов долларов.