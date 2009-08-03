Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 31 июля, повысились на фоне информации о том, что снижение реального ВВП США во втором квартале 2009 года оказалось меньше, чем прогнозировалось, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,59 доллара - до 71,70 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,51 доллара, или 3,75%, - до 69,45 доллара за баррель, продолжив тенденцию к росту цен накануне.

ВВП США во втором квартале 2009 года снизился в годовом исчислении на 1% по сравнению с 6,4% в первом, сообщило в пятницу министерство торговли США.

Опрошенные Bloomberg News аналитики в среднем ожидали спада ВВП на 0,7% в годовом исчислении, результаты опроса агентства Рейтер давали оценку в 1,5%.