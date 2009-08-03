В Европе падает спрос на российский газ

В европейских продажах "Газпрома" — переломный момент: после чудовищного падения в январе — марте экспорт вновь начал расти. Но теперь концерн рискует столкнуться с новой угрозой — падением спроса на газ в ЕС, сообщает Дело.

В I квартале у "Газпрома" было рекордное падение продаж. "Худший квартал за всю историю", — констатирует менеджер компании: в Европе была самая холодная зима за последние 10 лет, спрос на газ почти не упал, несмотря на кризис, но поставки "Газпрома" на самый доходный рынок рухнули на 39%. Сам концерн еще в июне называл три причины: январский конфликт с Украиной, большие запасы газа у европейцев в подземных хранилищах (сделанные прошлым летом при относительно низкой цене "Газпрома") и высокие цены на российский газ в начале года. На них еще влияла дорогая нефть: европейские цены "Газпрома" меняются вслед за нефтяными с отставанием в 6-9 месяцев.

Но во II квартале, похоже, наступил перелом. Экспорт в Европу далек от докризисного уровня (хотя в июне гендиректор "Газпром экспорта" Александр Медведев говорил, что тот восстанавливается). Однако к I кварталу был небольшой рост — 7,6% до 31,3 млрд куб. м (раньше такого роста не было из-за сезонности). Это следует из предварительных итогов полугодия, которые "Газпром" раскрыл в меморандуме к недавнему выпуску еврооблигаций.

Поставки в СНГ и Прибалтику подросли в апреле — июне на 26% (к I кварталу), следует из меморандума. Есть ли рост российских продаж, не ясно. Представитель "Газпрома" цифры не раскрывает и рост экспорта не комментирует до публикации отчета по РСБУ за II квартал, которая состоится до 15 августа.

Пока "Газпром" объявил лишь о росте чистой прибыли по РСБУ — до 136 млрд руб. во II квартале (+3,6% к 2008 г. и вчетверо больше I квартала).

Спад производства снизил потребности в газе

Главный конкурент "Газпрома" в ЕС — норвежская StatoilHydro только завтра отчитается за полугодие. Но из отчетов других поставщиков следует, что спрос в Европе начал снижаться: пропал эффект холодной зимы, который компенсировал спад производства. Низкий спрос в ЕС констатирует Shell, объясняя падение добычи (в I квартале было минус 0,04% к 2008 г., во II — минус 2,3%). Хуже показатели и у Eni — добыча газа снизилась к 2008 г. на 3,4% (в I квартале было минус 2,3%). Особняком стоит лишь BP. Ее добыча выросла на 3,58% в I квартале и на 4% — во втором.

Выходит, "Газпром" будет ограничен в росте, констатирует директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: из-за низкого спроса в Азии и США на рынке Европы будет высокое предложение СПГ по более низким спотовым ценам. Но провалов больше не будет, уверен сотрудник группы "Газпром": сработает принцип "бери или плати", прописанный в контрактах с европейцами. Его суть такова: потребитель должен купить минимальный объем газа, записанный в договоре.

Если выберет меньше, то по итогам года оплатит разницу между фактом и лимитом как аванс будущих поставок по средней цене 2009 г. — около $280 (в размере до 80% этой цены), объясняет собеседник. Выходит следующее: в III-IV кварталах "Газпром" прогнозирует среднюю европейскую цену в $240-250 за 1000 куб. м, спотовая цена может составить примерно $150. Но, купив чужой газ, клиент "Газпрома" заплатит одновременно и российской монополии за невыборку — почти $220. То есть в сумме за каждую 1000 куб. м отдаст уже под $370. И нет гарантии, что аванс за российский газ не пропадет: в 2010 г. будет свой лимит с теми же условиями, напоминает сотрудник "Газпрома".

Сам концерн собирался поставить в Европу почти 82 млрд куб. м газа во втором полугодии (+36% к первому и 17% — к уровню 2008 г.); по году должно выйти около 142 млрд куб. м (-10,5% к 2008 г.). Расчет — на поставку дополнительных 11 млрд куб. м газа, которые нужны европейцам, чтобы восполнить запасы в ПХГ, говорил Медведев. У аналитиков пока более консервативные оценки: у Альфа-банка прогноз европейского экспорта — 127 млрд куб. м (и $40 млрд выручки против $75 млрд в 2008 г.), но есть вероятность, что поставки будут выше, признает начальник аналитического отдела банка Рональд Смит.