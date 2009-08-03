Эксперт: Украина не должна слепо заимствовать

Украина не должна слепо заимствовать методы реформирования газового рынка, которые сработали в европейских странах.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и издатель публикации «Газовые рынки России и СНГ и их влияние на Европу» Саймон ПИРАНИ в статье в газете «Зеркало недели» №28 (756) от 1-7 августа 2009 года.

Эксперт убежден, что, в частности, модель либерализации газового рынка по типу той, которая имела место в 90-х годах в Великобритании и сегодня, по мнению многих, является наиболее подходящей для Украины, в действительности неприемлема.

Он объясняет это тем, что в Украине на сегодняшний день сложилась иная экономическая ситуация, нежели была в Великобритании.

Так, напомнил С.ПИРАНИ, в 90-х в Великобритании наращивали собственную добычу газа, благодаря чему страна превращалась из его импортера в экспортера. Кроме того, уже существовала зрелая рыночная экономика, а уровень жизни был одним из самых высоких в мире. При этом действовали регуляторные органы, которые работали на реформы при поддержке правительства.

«Тем не менее, несмотря на все эти факторы (ни один из которых не присутствует в Украине), в Великобритании до сих пор не утихают споры о том, достаточно ли прочный фундамент для дальнейших инвестиций заложила та либерализация. Многие считают, что нет», - подчеркнул эксперт.