ОПЕК в июле увеличила добычу нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в июле текущего года вновь увеличила объемы добычи нефти, что происходит уже четвертый месяц подряд. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

В июле 2009 года 11 стран ОПЕК без учета Ирака добывали 26,035 миллиона баррелей нефти в сутки, превысив установленную квоту на 1,19 миллиона баррелей. Общая суточная добыча нефти в июле составила в среднем 28,39 миллиона баррелей, что на 45 тысяч баррелей больше, чем месяцем ранее.

Сильнее всех увеличили добычу нефти Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Суточная добыча нефти ОАЭ выросла на 40 тысяч баррелей - до 2,27 миллиона баррелей. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и Катар, наоборот, снизили добычу нефти.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.