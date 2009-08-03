Эксперты: сентябрь будет для Нафтогаза самым сложным

Украинские энергетические эксперты считают, что сентябрь будет для НАК «Нафтогаз Украины» самым сложным в финансовом плане месяцем в году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ сказал, что в сентябре «Нафтогаз Украины» ожидают большие проблемы. По его словам, при учете таких темпов закачки газа в ПХГ в августе, как в июле - примерно на сумму 700 млн. долл., а также выплаты по облигациям на 500 млн. долл., «я как раз ожидаю больших проблем в сентябре в «Нафтогазе».

При этом он отметил, что на сегодняшний день в украинских газохранилищах находится более 22 млрд. куб. м газа. «Таким образом, даже при самом худшем сценарии наподобие того, что мы видели в начале этого года, в случае если темпы закачки в августе и сентябре будут такими же, как и в июле, Украина совершенно спокойно может обеспечить надежность транзита и поставок газа отечественным потребителям, за исключением крайней ситуации, когда Россия прекратит поставки российского газа для транзита в Европу», - отметил А.НАРБУТ.

Такого же мнения придерживается и президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club», экс-глава правления компании «Укртранснафта» Александр ТОДИЙЧУК. «Сентябрь будет самым тяжелым для «Нафтогаза» месяцем», - сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.