Польша оставила проект «Броды-Плоцк» в списке ключевых

Польша оставила строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» в списке ключевых энергетических проектов, софинансированных за средства Европейского Союза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

По данным Министерства регионального развития Польши, которыми располагает агентство УНИАН, проект, стоимость которого оценена в 1,8 млрд. злотых (440 млн. евро по нынешнему курсу 4,1), может получить дофинансирование из средств Евросоюза в объеме около 120 млн. евро.

Достройка нефтепровода из украинских Брод в польский Плоцк занимает второе место среди 13 записанных в основном списке ключевых энергетических проектов по уровню дофинансирования после «энергомоста» между Польшей и Литвой, для которого зарезервировано 170 млн. евро (по текущему курсу).

Еще 4 энергетических проекта записаны в резервные.

Общая стоимость энергетических проектов, записанных в программе, составляет 2,25 млрд. евро, около 640 млн. евро из которых предоставит Евросоюз.

Куратором проекта «Броды-Плоцк», названного в описании «стратегическим», выступает Министерство экономики Польши, а реализатором - польско-украинско-азербайджанско-грузинско-литовская компания «Сарматия».

«Сарматия» сможет воспользоваться средствами, зарезервированными для проекта, в 2012-2014 годах.

В Министерстве регионального развития Польши сообщили, что следующая проверка состояния реализации проектов, на основании которой принимаются решения о том, оставить или исключить проект из списка ключевых, будет через полгода.

В министерстве не уточнили, что до этого времени должна сделать «Сарматия» для того, чтобы проект не был исключен из списка.

Как сообщалось, в июне т.г. польская Gazeta Wyborcza написала, что Польша может исключить проект «Броды-Плоцк» из перечня ключевых в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» из-за того, что автор проекта - польская нефтетранспортная компания Pern Przyjazn не успевает подготовить все необходимые документы. Решение по этому поводу должно было быть принято до конца июля.

Для того, чтобы не потерять дофинансирование, соответствующую заявку подала «Сарматия», которая фактически заменила Pern, в качестве автора проекта.

Диверсификация энергоносителей является одним из приоритетных направлений программы «Инфраструктура и окружающая среда» с бюджетом на проекты в этой сфере в размере 1,7 млрд. евро из 37,6 млрд. евро, предусмотренных на все проекты до 2013 года.

Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.