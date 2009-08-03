Эксперты: ЕБРР предоставит Нафтогазу 300 млн. долларов

Украинские энергетические эксперты прогнозируют, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сможет предоставить НАК «Нафтогаз Украины» кредит на сумму 300 млн. долл., необходимую для пополнения оборотного капитала компании, не ранее второй половины сентября

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ сказал, что кредит ЕБРР может быть предоставлен только после соответствующего решения руководства банка.

«Эти 300 млн. долларов могут быть предоставлены ЕБРР только после соответствующего решения руководства банка… Даже если будет огромное стремление сторон, то вероятность получения кредита - вторая половина сентября, а то и октябрь", - сказал он.

При этом он добавил, что такой объем выделяемых ЕБРР средств особо не повлияет на ситуацию с закачкой Украиной природного газа в хранилища. «При нынешней закупочной цене на газ 300 млн. долларов - это немногим более 1,5 млрд. кубометров газа», - отметил он, напомнив, что ЕБРР в своем сообщении выразил готовность предоставить эти средства украинскому госхолдингу только под гарантии государства.

В свою очередь, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club», экс-глава правления компании «Укртранснафта» Александр ТОДИЙЧУК. отметил, что распространенные в пятницу вечером заявления Европейской комиссии и международных финансовых организаций должны подтолкнуть Украину к проведению серьезных реформ в газовом секторе.

«Выделяемые ЕБРР 300 млн. долларов не решат всех проблем «Нафтогаза», но Европейский Союз дал четкий сигнал, что за этими деньгами могут прийти и другие… При этом Еврокомиссии нужны не заверения, а конкретные шаги и действия по реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» и газового рынка», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу прошлой недели ЕБРР, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк заявили о готовности поддержать реформы энергетического рынка Украины и НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, ЕБРР готов рассмотреть вопрос предоставления «Нафтогазу» кредита под гарантии государства для пополнения оборотного капитала, чтобы у компании были средства для заполнения газохранилищ в размере 300 млн. долл., а в 2010 году - предусмотреть выделение до 450 млн. долл. на модернизацию газотранспортной системы страны.

Кроме того, ВБ рассмотрит предоставление правительству Украины в рамках займа на цели развития до 500 млн. долл. Данная сумма предназначается для поддержки бюджетных и структурных реформ, включая реформу газового сектора Украины, целевую социальную поддержку незащищенных слоев населения, создание возможностей для иностранных инвестиций в газовую отрасль.

ЕИБ, в свою очередь, намерен рассмотреть долгосрочное кредитование на сумму до 450 млн. долл., нацеленное на софинансирование модернизации газотранспортной системы Украины. Это финансирование будет направлено на долгосрочные инвестиции, а не на пополнение оборотного капитала или покупку газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.