Цена реализации сжиженного газа упала на 6,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 3 августа на коммерческом аукционе №378 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 6,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №377 от 31 июля (3824,7 грн. за тонну), до 3579,1 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 6,237 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 22 млн. 322,580 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 31 июля на коммерческом аукционе №377 на УАБ снизилась на 7,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №376 от 29 июля (4125,6 грн. за тонну), до 3824,7 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.