Украина сократила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2009 года сократили добычу рядового угля на 8,9%, или на 4,105 млн. тонн, - до 41,939 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за семь месяцев т.г. сократилась на 10,4%, или 1,736 млн. тонн, – до 14,879 млн. тонн, энергетического – снизилась на 8,1%, или 2,370 млн. тонн, – до 27,060 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,7%, или на 795,2 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 5,9% (на 300,8 тыс. тонн), энергетического – на 3% (на 494,4 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-июле т.г. добыли 22,523 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 5,432 млн. тонн, энергетического – 17,091 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными

шахтами в 2009 году сократится на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, что связано со

снижением спроса на угольную продукцию.