Кабмин поручил Минтопэнерго передать ФГИ госпакеты акций 15 облэнерго

Кабинет министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 29 июля №894-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, ФГИ будут переданы пакеты размером 60%+1 акция ОАО «Винницаоблэнерго» (1 858 421 акций номинальной стоимостью 18,584 млн. грн.), ОАО «Волыньоблэнерго» (286 365 601 акций номинальной стоимостью 14,318 млн. грн.), ОАО «Днепрооблэнерго» (3 594 971 акций, 35,949 млн. грн.), ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (74 761 946 акций, 18,690 млн. грн.), ОАО «Хмельницкоблэнерго» (80 730 817 акций, 20,182 млн. грн.), ОАО «Крымэнерго» (103 780 513 акций, 25,945 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Черновцыоблэнерго» (34 068 409 акций, 8,517 млн. грн.), ОАО «Донецкоблэнерго» (39 310 306 акций, 49,137 млн. грн.), ОАО «Харьковоблэнерго» (153 924 457 акций, 38,481 млн. грн.), 60,25% акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» (108 060 002 акции, 27,015 млн. грн.), 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго» (125 001 287 акций, 31,250 млн. грн.), 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго» (31 154 360 акций, 7,788 млн. грн.), 50%+1 акция ОАО «Киевэнерго» (54 182 141 акция, 13,545 млн. грн.), 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго» (68 260 989 акций, 17,065 млн. грн.)

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО 30 июля заявил, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) начал подготовку к продаже контрольных пакетов акций облэнерго, входящих в НАК «Энергетическая компания Украины».

По его словам, подготовка к продаже пакетов облэнерго не означает, что все 15 контрольных госпакетов облэнерго будут одновременно выставлены на продажу.

При этом Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что госпакеты будут выставляться поочередно после прохождения всей процедуры подготовки к приватизации.

По его прогнозам, первый контрольный госпакет облэнерго может быть выставлен на продажу уже в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества приказом №310 от 27 февраля т.г. возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 акций номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 акций, стоимостью 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 акций, стоимостью 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 акций, стоимостью 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 акций, стоимостью 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 акций, стоимостью 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом ФГИ в мае 2008 года.

29 апреля т.г. компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 72 грн.

14 мая инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-й госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

В то же время планируемые аукционные торги по продаже 25,02% госпакета акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», 25% ОАО «Сумыоблэнерго» и 25% «Полтаваоблэнерго» неоднократно отменялись в связи с отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.