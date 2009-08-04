Цены на нефть приблизились к годовому максимуму

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись на шестинедельном максимуме, при этом доллар США упал против евро до самого низкого уровня этого года на фоне растущего оптимизма относительно мировой экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,13 долл. или на 3,1% - до 71,58 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 1,85 долл. или на 2,6% - до 73,55 долл. за баррель.

Цены на нефть выросли на 20% с тех пор, как в середине июля закрылись ниже 60 долл. за баррель. Рост цен был обусловлен надеждами на усиление экономической активности, которые отодвинули на задний план опасения относительно низкого спроса. В понедельник фьючерсы на нефть получили толчок вверх за счет нескольких отдельных опросов, показавших рост экономической активности в Китае и замедление темпов ее снижения в Европе и США.

Инвесторы, уверенные в том, что экономика восстанавливается, отказываются от относительной безопасности доллара в пользу более рискованных активов, включая сырьевые товары и акции. Слабый доллар также способствует тому, что для держателей других валют, нефть становится дешевле.

Трейдеры особенно внимательно следят за данными из Китая, который, как считается, является одним из лидеров по восстановлению экономики среди стран с развивающимися рынками, наряду с Бразилией и Индией. Именно спрос на нефть со стороны Китая и других развивающихся рынков в прошлом году подтолкнули цены на нефть до исторических максимумов выше 145 долл. за баррель.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что рост импорта нефти в Китай указывает на увеличение стратегических запасов нефти этой страны, а не на усиление спроса. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, в США находятся на самом высоком уровне за 24 года, а топливо пополняет собой танкеры-хранилища по всему миру, что является еще одним знаком того, что дела со спросом идут неважно.

Котировки сентябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 5,67 цента, или на 2,8% - до 2,0693 долл. за галлон. Котировки сентябрьских фьючерсов на топочный мазут выросли на 3,88 цента или на 2,1% - до 1,8713 долл. за галлон. В понедельник начался первый день для обоих контрактов. Августовские фьючерсы на бензин завершили свой срок на уровне 2,0448 за галлон, а на топочный мазут – 1,7938 доллара за галлон.