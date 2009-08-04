АЭС Украины за 7 месяцев сократили производство электроэнергии на 11,8%

По оперативным данным, в январе-июне текущего года атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии на 11,8%, или 6,369 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 47,647 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с июнем текущего года в июле АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 5,7% или 355 млн. кВт/ч – до 6,194 млрд. кВт/ч.

За семь месяцев т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 22,7% – до 7,996 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 4,2%, до 23,046 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 23,4%, до 9,7 млрд. кВт/ч; Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 0,7%, до 6,904 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-июле т.г. АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 44,669 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 12% или 6,095 млрд. кВт/ч, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-июле т.г. составила 48,7% от общего объема выработки, в июле – 48,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-июле т.г. составил 67,5% против 76,2% за семь месяцев 2008 года. При этом по итогам января-июля наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 75,5%, наименьший – на ЮУАЭС – 62,6%.

В январе-июле текущего года на АЭС произошло 7 учетных нарушений в работе, за аналогичный период 2008 года – 18 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 43,536 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82% или 2,622 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.