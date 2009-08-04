"Сербиягаз" и "Газпром" зарегистрируют СП по строительству "Южного потока"

Сербская государственная компания "Сербиягаз" и российский "Газпром" до 15 сентября зарегистрируют совместное предприятие по строительству газопровода "Южный поток" на территории Сербии, сообщает РИА Новости со ссылкой на белградское информационное агентство "Танюг".

По словам гендиректора "Сербиягаза" Душана Баятовича, СП будет называться "Южный поток" Сербия" со штаб-квартирой в Швейцарии. "Мы рассмотрели непосредственно вопросы расходов на технико-экономическое обоснование проекта в Сербии, которое разработает объединенная группа экспертов "Газпрома"и "Сербиягаза", объемы и способ функционирования фирмы в Швейцарии, а также возможное создание дочерней фирмы в Сербии, которая бы занималась техническими вопросами", - сообщил Баятович после переговоров с представителями российской компании.

Он уточнил, что дочерняя фирма может заниматься сбором разрешений для прокладки трассы, а также информированием о деятельности предприятия. Для управления СП будет сформирован совет директоров и совместный административный совет.

Баятович отметил, что объем инвестиций в сербский участок "Южного потока"будет определен не позже июня следующего года, когда, как ожидается, все заинтересованные стороны согласуют вопросы своего участия в проекте.

Сербия является участницей российско-итальянского газового проекта "Южный поток" (South Stream). Газопровод мощностью до 63 миллиардов кубометров в год планируется запустить в 2015 году. "Южный поток"пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. "Газпром"подписал 15 мая 2009 года в Сочи пакет документов по реализации проекта "Южный поток"с болгарской, греческой и сербской энергетическими компаниями. Тогда же с итальянской Eni было подписано второе дополнение к меморандуму о взаимопонимании, касающееся дальнейших шагов по реализации проекта. Москва еще не пришла к окончательному соглашению по реализации проекта со Словенией и Австрией.