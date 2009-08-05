Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 4 августа, незначительно и разнонаправленно изменились на фоне ожиданий дальнейшего увеличения запасов топлива в США - крупнейшем потребители энергоресурсов, сообщает агентство Франс Пресс.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,73 доллара - до 74,28 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,16 доллара - до 71,42 доллара за баррель.