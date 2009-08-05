«Нафтогаз» продолжает инвестпроекты за рубежом

НАК «Нафтогаз Украины продолжает реализацию стратегии, направленной на диверсификацию источников поставок энергоносителей в Украину», несмотря на мировой финансовый кризис.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Компания рассматривает возможность участия в тендерах на разработку и эксплуатацию месторождений углеводородов на территории Алжирской Народной Демократической Республики (алжирское государственное агентство по использованию углеводородных ресурсов ALNAFT) и Арабской Республики Египет (компания Ganope).

Специалисты компании на данный момент разрабатывают материалы презентаций вышеупомянутых тендеров, которые были получены в июле 2009 года.

Компания также отмечает, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает активную реализацию других существующих инвестиционных проектов за рубежом.

В частности, в соответствии с программой проекта «Украина-Египет» на протяжении августа 2009 года выполнены следующие работы: продолжается бурение скважины Sedfa-1Х. Глубина скважины на 5 августа 2009 г. составляет 2770 м; 23.06.2009 г. начато бурение скважины Hend-1Х. Глубина скважины составляет 1416 м; завершен тендер на аренду станка для капитального ремонта скважины. В ближайшее время будут заключены договоры с подрядчиками; завершена подготовка площадок для бурения скважин Noura-1 и Mоsaad-1.

В соответствии с программой проекта «Украина-ОАЭ» на протяжении июля 2009 года осуществлены следующие работы: продолжается бурение скважины Хамад-1 (проектная глубина 5500 м) на суше лицензионного блока С эмирата Аль-Фуджейра. Глубина скважины на 5.08.2009 г. составляет 3160 м (с 1.07.09 по 31.07.09 пробурено 1014 м); проведены переговоры с компанией Abraj Energy Services относительно уменьшения суточной ставки аренды буровой установки; достигнута договоренность с Правительством эмирата Аль-Фуджейра о досрочном высвобождении банковской гарантии по сухопутным блокам, выставленной компанией в размере 4,25 млн. долл. Завершены соответствующие процедуры.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что продолжение работы в отмеченных направлениях позволит ускорить процесс диверсификации источников поставок энергоносителей и будет способствовать становлению мирового имиджа Украины как мощного энергетического государства.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет и Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» заключено Концессионное соглашение по освоению участка Алам Ель Шавиш (Alam El Shawish) площадью 994 кв. км на территории Западной Пустыни Арабской Республики Египет.

18 февраля в 2009 г. из первой разведывательной скважины Hg-34/3, глубиной 3505 м, получен приток нефти дебитом 80 тонн (588 баррелей) в сутки.

Наибольшие надежды Компания возлагает на месторождения, расположенные в южной части концессионной территории, разработка которых будет начата в ближайшее время.

В соответствии с Производственной программой до конца текущего года планируется пробурить 5 поисковых скважин в южной части блока Алам Ель Шавиш Западной пустыни, общие добывающие ресурсы которых составляют 60 млн. т.

26.01.2005 - подписан Контракт о паевом делении продукции между Правительством эмирата Аль-Фуджейра (ОАЭ), НАК «Нафтогаз Украины» и «Naftogaz Middle East L.L.C.», которым предусмотрено проведение работ по поиску и разведке месторождений углеводородов на территории эмирата Аль-Фуджейра, и в случае открытия запасов - их разработку и эксплуатацию (в дальнейшем – Контракт).

В соответствии с Контрактом, работы по поиску и добыче энергоресурсов было запланировано проводить на 4 блоках - двух на суше и двух на морском шельфе Оманской залива. На первом этапе предусматривалось бурение 2 поисковых и 4 разведывательных скважин.

06.05.2005 - подписано «Соглашение о реализации инвестиционного проекта и разделе прибыли» между НАК «Нафтогаз Украины», ТПП «Аль-Джазира» и компанией «Naftogaz Middle East L.L.C.».