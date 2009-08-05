Уманский: Украина своевременно рассчитается за российский газ

И.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» в полном объеме и своевременно рассчитается за потребленный в июле российский природный газ.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве в кулуарах Кабинета министров.

«Рассчитаемся в полном объеме», - сказал он.

При этом и.о. министра финансов не уточнил, сколько средств НАК «Нафтогаз Украины» уже аккумулировал для оплаты за июльский газ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г. НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.