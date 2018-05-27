СБУ в посудной лавке

Когда-то в Украине вслед за «Украиной криминальной» обязательно появится книга «Украина рейдерская», и так же, как подвиги криминальных авторитетов 90-х мы все вспомним рейдерские 2000-е. Годы для многих также нелегкие, но, как говорится, интересные… А вспомнить есть что. Хотя бы те тысячи страниц в интернете, которые выдает поисковик при вводе запроса «рейдерская атака». Случаи бывали разные: грустные, а иногда веселые (как бы чернушно это не звучало). Работают рейдеры иногда действительно профессионально, насколько уместно использовать это слово, а иногда топорно.

Такое тонкое дело как рейдерство, требует соблюдения многих нюансов, нужна работа юристов, нужны свои грамотные судьи, силовики, понимающие, что от них требуется, ну и мозговой центр, планирующий операцию. Упусти что-то одно, и результат непредсказуем как для нападающей стороны, так и для того, кто держит оборону.

В самом «свежем» рейдерском захвате современности, как минимум, из хорошо известных (речь идет о компании ЗАО «КРЕБО» о чем она сообщила в своем пресс-релизе), команда работала явно не из «дорогих и профессиональных» и, похоже, сэкономила на всем, что только можно. Интересно, известно ли это заказчику - он, скорее всего, рассчитался по первому разряду, ведь услуги эти дешевыми не бывают. Хотя, может, просто пожалел кровные и обошелся «профессионалами» из «второго эшелона» - тех, что подешевле, но «тоже очень хороших».

Есть ли у вас план?

Есть. А план в двух словах таков. Берем уже налаженный бизнес, в нашем случае ЗАО «КРЕБО», и нападаем. Работает компания в аэропорту «Борисполь», а именно заправляет самолеты. Так, для справки, заправляет хорошо и долго, никто вроде не жалуется за последние 15 лет. Логика проста, но до конца, конечно, не понятна. С одной стороны, предприятие не публичное, бизнес не очень интересный – производство топлива для самолетов и последующая заправка, как говорят на профессиональном сленге, «в крыло». К тому же аэропорт - предприятие не публичное, да и вообще зона режимная: туда не то что на машине, со многими гербовыми пропусками не попасть. То есть все пройдет тихо, кому, мол, интересно то «КРЕБО», да и кто вообще что увидит. Офисы компании не на Крещатике в Киеве, а в Кременчуге и в гостинице «Борисполь». Кто не в курсе, последняя находится от аэропорта метрах в трехстах, обитают там в основном усталые пилоты и стюардессы и не менее замученные перелетом транзитные пассажиры. Ни первым, ни другим и дела нет до захватов каких-то там офисов.

Кроме этого, самолеты, которые заправляет «КРЕБО», возят не только рядовых пассажиров на отдых да по командировкам, тут и министр и дипломат попадается, а бывает и того серьезнее. Тут государственные интересы не ерунда какая, а там где угроза интересам государственным, в дело включается СБУ. Организация могущественная и по определению должна действовать профессионально, как и положено столь могущественному ведомству.

Суд за дело берется бориспольский районный, СБУ, кстати, тоже местное - управление по Киеву и Киевской области, в Кременчуг – по месту расположения компании – никто обращаться не стал, а оно и понятно.

«Основания» нашлись сами собой, как рассказало ЗАО «КРЕБО» позже в пресс-релизе, аэропорт - предприятие государственное, руководителей там сменилось немало, а там, где в связке работает предприятие государственное и частное, то «перегибов» не избежать.

У меня всегда есть план!

Бориспольский районный суд вынес постановление о проведении обысков, в котором сообщалось, что совместное украино-голландское (к этому моменту мы еще вернемся) ЗАО «КРЕБО» незаконно приватизировало ряд объектов имущества государственного аэропорта «Борисполь», а именно некий «Склад централизованной заправки самолетов». Даже не сильно разбираясь в тонкостях авиазаправочного бизнеса, догадаться не сложно, что речь идет об объекте серьезном, убытки аэропорта «Борисполь» от «незаконной приватизации» суд оценил в 30 млн. грн. (интересно, кстати, посмотреть расчеты.)

Далее последовали обыски офисов компании, выемка документов – в общем, настоящее «маски шоу». Далее в прессе последовали множественные сообщения типа «СБУ обвиняет…», «СБУ возбудило» и даже «СБУ раскрыло…». Вроде дело сделано, выемка документов проведена, теперь дело за следствием…

Мы не можем похвастаться обширными знаниями в области юриспруденции, поэтому полагаться кроме здравого смысла нам не на что. А здравый смысл в отличие от юриспруденции двояких трактований не имеет. Здравый смысл на то и здравый, что он один – другой это уже не здравый, а наоборот.

Так вот здравый смысл говорит, что если что-то у кого-то украли, то он, как минимум, должен об этом знать, не говоря уже о том, чтобы жаловаться в соответствующие инстанции. Каково же было наше удивление, когда аэропорт «Борисполь» предоставил справку, что упомянутый выше и ставший основой обвинения Суда «Склад централизованной заправки самолетов» никогда (!) не находился на балансе аэропорта «Борисполь». Оставим вопрос, как можно было его незаконно приватизировать. В ЗАО «КРЕБО» заявляют, что строили его с нуля, судя по справке «Борисполя». Версия эта вполне вероятна, да, впрочем, какая разница строили они его или нет, факт в том, что не приватизировали так точно. Как ни странно, претензий у аэропорта – наиболее пострадавшей стороны, по мнению суда, нет!

На этом вопросы не заканчиваются. Зачем производить выемку документов в офисе «КРЕБО», насколько нам становится понятно из решения суда, документы эти должны пролить свет на «незаконную приватизацию». Мы, например, в этом деле не профессионалы, но знаем как минимум две организации, где эти документы должны быть, и получить их там для СБУ, да еще и с решением суда, не составит проблем. Открываем тайну – Фонд госимущества Украины (он, для справки, занимается приватизацией) и аэропорт «Борисполь» (это их, также для справки, приватизировали).

Но, самое загадочное, зачем размещать информацию в прессе с фразами типа «СБУ раскрыло…». Вот тут совсем непонятно, провело обыски и тут же раскрыло, так что они тогда нашли во время обыска? С другой стороны, как записано в Конституции, «никто не может быть обвинен не иначе как по решению суда», то есть если озвучиваются обвинения, значит суд уже был? Да, мы еще забыли про тайну следствия, но тогда, если верить «КРЕБО», и это действительно рейдерский захват, как бы тогда заказчик, вероятно, уехавший в отпуск, узнал бы о факте выполнения задания. Что касается заказчика, то тут определиться также несложно, ответ прост. Еще римское право любое следствие начинало с Is fecit, qui prodest (сделал тот, кому это выгодно). Никто спорить не станет, что это выгодно конкурентам, а их немного. Авиатопливо производится в Кременчуге (там работает компания «КРЕБО») и еще на двух украинских заводах.

Как бы чего не вышло

Работа оказалась на редкость топорной и в книгу про самые смешные рейдерские захваты наверняка попадет, вот только чудом слон, зашедший в посудную лавку, ничего не наломал. ЗАО «КРЕБО», работу которого 22 июля (день обысков) сорвал обыск СБУ, могло не заправить самолет Джозефа Байдена, за что пришлось бы краснеть Президенту, кстати, непосредственному шефу Службы безопасности Украины. Голландский партнер компании, владеющий контрольным пакетом акций, мог запросто за такие фокусы просто подать иск в международный суд, и не на кого-то, а на СБУ, а это уже международный скандал. А кому краснеть в этом случае? Ну да, тому, кому и в прошлый. А в это время заправляет самолет Президента сейчас, как и раньше, то же ЗАО «КРЕБО». Можно было бы выбрать другую компанию, вот только лицензии у них для этого нет.

Вот так зашел слон в лавку с дорогущими тарелками, вазами и статуэтками, походил там, развернулся пару раз и - чудо! Ничего не разбил.

Максим Марченков