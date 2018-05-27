Газовые кредиты: бессрочные обязательства в обмен на бесконечные обещания

1 августа стало известно о том, что Международные финансовые институты, под эгидой Еврокомиссии, могут предоставить Украине 1,7 млрд. долларов кредита на закупку газа и реформирование газовой сферы. Буквально за день до этого представитель ЕК Марк Грей сообщил о том, что Украина взяла на себя ряд обязательств по реформированию газового сектора, подчеркнув при этом, что они ограничены временными рамками. Все логично и понятно, берем обязательства – получаем кредит. Не понятно только, какие именно обязательства взяла на себя Украина и в какие сроки она намерена их выполнять. Украинские и европейские чиновники об этом умалчивают, ограничиваясь общими фразами о стратегических направлениях реформирования украинской газовой отрасли. Такая солидарность может свидетельствовать лишь о том, что не только в Киеве, но и в Брюсселе не испытывают иллюзий в отношении скорого реформирования “Нафтогаза” и модернизации украинской газотранспортной системы. В результате все сводится к обмену обещаниями рефомироваться на обещания кредитовать эти реформы.

300 миллионов вместо 4 миллиардов

Под совместным Заявлением о намерениях по поддержке реформ в газовом секторе Украины и закупки газа в России, подписались Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, а также Европейский инвестиционный банк.

Напомним, что в соответствии с документом, ЕБРР готов рассмотреть возможность расширения кредитной линии НАК «Нафтогаза Украины» при условии имплементации необходимых реформ. Банк может предоставить до конца этого года 300 млн. долларов для пополнения оборотного капитала НАКа на закупку газа для закачки в подземные хранилища, а также предоставить в 2010 году 450 млн. долларов для финансирования инвестиционных программ по реабилитации существующей системы транзита газа.

В свою очередь, Всемирный банк рассматривает возможность предоставить 500 млн. долларов в рамках кредита на политику развития для поддержки структурных реформ в газовом секторе, направленных, прежде всего, на социальную защиту уязвимых слоев населения и государственные закупки.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк подтвердил свое желание предоставить долгосрочный кредит на поддержку и общее финансирование реабилитации и обновления существующей системы транзита газа. Банк готов предоставить на эти цели до 450 млн. долларов.

В заявлении отмечается, что Международные финансовые институты (МФИ) и Еврокомиссия приветствуют обязательства по реформированию газового сектора, которые взяла на себя премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в письмах от 28 и 29 июля на имя Президента Еврокомиссии Жозе Баррозу.

Как известно, Украина просила у Евросоюза ЕС кредит на сумму 4,2 млрд. долларов для закачки в подземные хранилища российского газа во избежание перебоев с поставками топлива в страны Европы. Естественно, эти деньги Украине нужны до конца текущего года, так как обострение перманентного газового конфликта с Россией традиционно приходится на новогодние праздники. Однако данная сумма была, по мнению экспертов сильно завышена, так как в украинских ПХГ, рассчитанных на хранение приблизительно 30 млрд. кубометров газа уже находится около 22 млрд. кубометров и на закупку еще 8 млрд. кубометров понадобится не более 2 млрд. долларов. Как следует из совместного заявления МФИ и Еврокомиссии, сегодня на эти цели нам обещают вообще только 300 млн. долл., на которые при нынешних ценах можно приобрести около 1,5 млрд. газа. Остальные 1,4 млрд. пойдут исключительно на реформы, и увидеть эти деньги Украина если и сможет, то только в следующем году.

Обещанного 2 года ждут

В комментарии УНИАН народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр Гудыма сразу отметил, что не имеет права говорить о сути обязательств, которые Кабмин взял перед Еврокомиссией, до того момента когда они будут официально опубликованы одной из сторон. «В качестве предположения могу лишь напомнить пожелания, которые высказывала Украине Еврокомиссия», - сказал советник премьера.

По его мнению, в первую очередь речь идет о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» путем разделения его на газотранспортную, газодобывающую и дистрибьюторскую компании. Народный депутат убежден, что для глубокого реформирования НАК “Нафтогаз” необходимо вносить изменения в действующее законодательство. “Я думаю, что для реформирования газового сектора Украины понадобится не менее 2-х лет”, - сказал А.Гудыма.

Что касается сроков выполнения обязательств, то советник премьера предположил, что осуществить реформу газовой отрасли Украины, согласно пожеланиям ЕС, Кабмин обязался не ранее чем в 2010 году.

Александр Гудыма также напомнил, что весной этого года Украина подписала с ЕС декларацию о предоставлении Украине помощи на модернизацию газотранспортной системы. «Если вы помните, конкретных условий в этом документе перед Украиной поставлено не было, Украина была лишь определена в качестве стратегического партнера Евросоюза в вопросе поставок российского газа в страны ЕС. До сих пор Еврокомиссия так и не приняла никаких конкретных решений в отношении содействия Украине в модернизации ее ГТС», – сказал советник премьер-министра и добавил: «Теперь они спохватились и в догонку начали делать Украину европейской газовой страной в своем воображении. Украина же и без того имеет желание быть частью Европы в газовых вопросах, к сожалению, в условиях финансового кризиса, президентских выборов и недееспособного парламента реализовать это желание крайне сложно”.

Из комментария советника премьер-министра можно сделать вывод о том, что признавая наличие серьезных препятствий для реформирования отечественной газовой отрасли в сжатые сроки, в Кабмине, тем не менее, не согласны с выжидательной позицией Евросоюза.

И снова все в тумане

В свою очередь, независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что “непубличность данного процесса свидетельствует о том, что речь вряд ли идет о серьезных планах по реформированию “Нафтогаза”, которые правительство собирается выполнять. Если бы это были серьезные обязательства, то правительству имело бы смысл их раскрыть, а не ставить в очередной раз дымовую завесу”, - считает эксперт.

Он также считает необходимым четко отделять обязательства Украины по газовым вопросам перед ЕС и МВФ. Тут стоит напомнить, что заявляя о принятии Украиной обязательств по реформированию газового сектора, Марк Грей упомянул и кредит, полученный Украиной от МВФ. «28 июля МВФ выделил Украине третий транш кредита по программе stand-by в размере 3,3 млрд. долларов, положения которого впервые позволяют использовать его для закупки газа. Это является важным элементом общего пакета», - сказал представитель ЕК.

«Те обязательства, о которых говорит Марк Грей, не связаны с последним траншем в 3,3 млрд. долларов, полученным Украиной от МВФ. Да, МВФ требовал от Украины изменения цен на газ на внутреннем рынке в сторону их увеличения, но обязательства перед ЕС - это совсем другое», - уточнил Александр Нарбут.

Эксперт также убежден, что причиной “тумана” вокруг обязательств Украины перед Еврокомиссией является тот факт, что как для украинского Кабмина, так и для европейских чиновников очень чувствительной может стать оценка этих обязательств экспертами. Оценка эта, по мнению Александра Нарбута, окажется далеко не такой оптимистичной, как у Марка Грея.

Обязательства перед МВФ уже не выполняются

Крайне пессимистично в отношении выполнения Украиной обязательств по реформированию газового сектора настроены и в Секретариате Президента. Ссылаясь на мнение Виктора Ющенко, Главная служба информационной политики СП отмечает, что в случае отсутствия реформ кредиты МВФ принесут больше вреда, чем пользы.

“Уже сегодня очевидно, что эти средства будут использованы не для поддержки экономики до момента получения эффекта от принятых мер, а для дальнейшего финансирования статус-кво и всяческого избежания непопулярных решений”, - говорится в заявлении Секретариата.

В нем, в частности, отмечается, что до настоящего времени правительством не выполнено обязательство меморандума о повышении тарифов на природный газ для отдельных категорий потребителей, не внедрен график ежеквартальной корректировки цен на природный газ с целью уменьшения дефицита средств НАК «Нафтогаз Украины». “Более того, НКРЭ успела опровергнуть факт принятия решения о повышении цены на газ, которое предоставляло МВФ как подтверждение выполнения этой меры”, - подчеркивают в СП.

В Секретариате Президента отмечают, что утвержденный 22 июля финансовый план НАК “вообще не свидетельствует о готовности внедрения структурных мер, направленных на оздоровление финансовой ситуации, повышение прозрачности и эффективности корпоративного управления компанией”, а запланированные на пополнение уставного капитала компании 18,6 млрд. гривень “будут в значительной мере «проедены» еще в этом году”.

P.S. Довольно грустная картина вырисовывается из всего вышесказанного. Уже взятые на себя обязательства Украина не выполняет, а те, которые только собирается брать, старается сделать максимально абстрактными. Конечно, вся критика в этой связи валится на Кабмин, но в то же время понятно, что Правительство не в состоянии самостоятельно решить все назревшие вопросы в сфере реформирования газовой отрасли. Для этого необходима скоординированная работа Кабмина, Парламента и того же Секретариата Президента, а этого как нет, так и не предвидится как минимум до президентских выборов.

Остается лишь принять логику Кабмина и Еврокомиссии, которые не спешат обнародовать обязательства, изложенные Юлией Тимошенко в письмах на имя Жозе Баррозу. По видимому, обе стороны отдают себе отчет в том, что до завершения президентской компании в Украине все обязательства перед Евросоюзом относительно реформ украинской газовой отрасли будут оставаться сугубо декларативными. Как следствие, Европа если и будет давать нам деньги, то исключительно на сиюминутные нужды по обеспечению ее же собственной энергетической безопасности.

Антон Лосев (УНИАН)