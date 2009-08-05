Резерв энергетического угля в Украине составляет 5,5 млн. тонн

На сегодняшний день в резерве Украины накоплено 5,5 млн. тонн энергетического угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2009 года сократили добычу энергетического угля на 8,1% или 2,370 млн. тонн – до 27,060 млн. тонн.

25 июня Верховная Рада Украины приняла постановление “О текущей ситуации в угольной промышленности и тепловой энергетике и путях преодоления кризисных явлений в энергетической сфере”.

Данным постановлением предусмотрено признать действия Минуглепрома и Минтопэнерго Украины по преодолению «кризиса потребления» угольной продукции недостаточными, отметив, что без осуществления антикризисных мероприятий улучшения ситуации не будет.

Кабинету министров Украины рекомендовано в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений к законам Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», а также «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», в которых предусмотреть использование средств Стабилизационного фонда на формирование государственного резерва энергетического угля в составе Государственного материального резерва (путем осуществления закупки Госкомрезервом энергетического угля через ГП «Уголь Украины» за счет средств Стабилизационного фонда с последующим выкупом энергогенерирующими компаниями по цене его закупки).