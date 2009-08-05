«Нафтогаз Украины» создал дочернюю компанию

НАК «Нафтогаз Украины» 4 августа 2009 года в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание дочернего предприятия (ДП) «Нафтогазмережи».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», ДП создано во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №775 от 10 июня 2009 года «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей».

В сообщении отмечается, что согласно положениям Постановления №775 имущество газораспределительных сетей (распределительные газопроводы, сооружения на них, транспортные средства специального назначения, а также проектно-сметная и исполнительная документация), которое согласно законодательству Украины находится в государственной собственности и не подлежит приватизации, передается на баланс указанного предприятия.

В настоящее время государственное имущество в виде распределительных газовых сетей и сооружений и технической документации находится на балансе 43 региональных предприятий по газораспределению и газоснабжению, а также дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, обеспечением бесперебойной и безаварийной поставки и транспортировки природного газа населению, бюджетным учреждениям и субъектам хозяйственной деятельности будут заниматься ДК «Газ Украины» и ДП «Нафтогазмережи» при условии строгого соблюдения требований ст. 41 Конституции Украины.

Руководителем ДП «Нафтогазмережи» назначен заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО. Кроме того, в НАК «Нафтогаз Украины» функционирует рабочая группа под председательством первого заместителя председателя правления компании Андрея ЛОПУШАНСКОГО по воплощению механизмов действенной реализации положений, изложенных в Постановлении Кабмина №775.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что создание предприятия ДП «Нафтогазмережи» будет способствовать эффективному использованию и развитию газораспределительных сетей, улучшению финансово-расчетной дисциплины в сфере газораспределения и газоснабжения и создаст условия прозрачного функционирования внутреннего газового рынка.

Как сообщал УНИАН, Кабмин Постановлением №775 от 10 июня (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».