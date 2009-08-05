Продан возглавил координационную группу по модернизации ГТС

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН возглавил межведомственную координационную группу по реализации совместного заявления по результатам международной инвестиционной конференции Евросоюза и Украины относительно модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЕВ.

Также на сегодняшнем заседании Кабинета министров был принят план мер по реализации этого соглашения до конца текущего года.

Согласно документу, в структуре НАК «Нафтогаз Украины» будет создана рабочая группа по вопросам технической координации работ по модернизации ГТС, которая на основе мастер-плана модернизации должна будет разработать и подать в межведомственную координационную группу по вопросам реализации совместного заявления план соответствующих мер на период до 2016 года. Документом Минтопэнерго и НАК «Нафтогазу Украины» поручено подготовить и утвердить технико-экономическое обоснование и уточнить смету расходов для реализации проекта по модернизации ГТС.

Также «Нафтогазу», Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и МИД поручено обеспечить подготовку инвестиционных проектов по модернизации ГТС, а также подготовить проект закона «о принципах функционирования рынка природного газа» с учетом предложений директивы ЕС от 26 июня 2003 года №2003/55.

Кроме того, выше названым ведомствам, кроме МИД, поручено подготовить программу реформирования газового сектора национальной экономики на 2010-2011 годы.