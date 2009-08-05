В ПХГ Украины находится около 22,7 млрд. кубометров газа

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сегодня находится около 22,7 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«На сегодня мы накопили где-то около 22,7 млрд. кубометров», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским ОАО «Газпром» за газ, закачанный в июле в подземные хранилища, сумма платежа составляет 605 млн. долл.

По ее словам, до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.