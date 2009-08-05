Суд прекратил дело о банкротстве «Энергоатома»

Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в связи с отсутствием кредиторских требований к компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, соответствующие постановления суд вынес во вторник, 4 августа.

«Принятие Хозяйственным судом Киева постановления - это окончательная победа юридической службы НАЭК «Энергоатом» над попытками незаконного завладения государственными активами», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Дело о банкротстве НАЭК «Энергоатом» было возбуждено в 2003 году по заявлению ОАО «Донецкоблэнерго». Впоследствии в список кредиторов были включены еще 11 компаний.

23 ноября 2007 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство 11 инициирующих кредиторов (в частности, ООО «РКМ & Г», ООО «Центр-Таврида», ЗАО «Укртатнефть», ОАО «Донецкоблэнерго», ЗАО «Электропивденьмонтаж-10», ЗАО «Эрко-Запорожья» и ООО «ВВД») об отзыве заявлений о возбуждении дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом». В соответствии с решением суда, они были исключены из списков кредиторов

В этой связи 6 декабря 2007 года Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в связи с отзывом инициирующими кредиторами своих заявлений о банкротстве компании.

Однако уже 13 декабря 2007 года ООО «ВВД» подало кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины об отмене постановления об исключении его из состава кредиторов «Энергоатома» и направлении дела на повторное рассмотрение на том основании, что ООО не отзывало свои кредиторские требования и не было проинформировано о наличии такого заявления.

Позже Верховный Суд Украины упразднил постановление об исключении из состава инициирующих кредиторов ООО «ВВД» в связи с нарушением процедуры рассмотрения заявления, а дело о банкротстве «Энергоатома» направил на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.