Котировки фьючерсов на нефть немного выросли

Фьючерсы на сырую нефть в среду немного выросли, так как ослабление доллара США компенсировало более значительное, чем ожидалось, увеличение американских запасов нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 55 центов, или на 0,8%, до 71,97 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 1,23 долл. или на 1,7%, до 75,51 долл. за баррель.

Нефтяные фьючерсы развернулись после недавнего падения и начали расти незадолго до завершения торгов на NYMEX, в то время как доллар упал против евро, а фондовые индексы вернули часть утраченных позиций, в результате чего деноминированная в долларах нефть стала более дешевой для держателей других валют. Во второй половине дня пара евро/доллар достигла 1,4448, самого высокого уровня с 18 декабря.

Хотя цены на нефть и выросли, они не смогли пробить максимум этой недели 72 долл. за баррель, так как опубликованные в среду данные притупили надежды на быстрое восстановление экономики, которое могло бы усилить спрос на нефть. Институт управления поставками (ISM) США сообщил о том, что его основной индекс активности в сфере услуг в июне снизился. В то же время, данные Automatic Data Processing и Macroeconomic Advisors показали, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце сократилось более значительно, чем ожидалось ранее.

Фьючерсы на нефть подорожали несмотря на то, что на неделе 25-31 июля запасы нефти в США выросли на 1,7 млн. баррелей.

Сокращение запасов дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, способствовало подорожанию фьючерсов на топливный мазут, хотя запасы и остались на 21% выше, чем в тот же период предыдущего года.

Котировки сентябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 55 пунктов, или на 0,3%, до 2,0512 доллара за галлон. Котировки сентябрьских фьючерсов на топочный мазут выросли на 5,55 цента, или на 2,9%, до 1,9569 долл. за галлон.