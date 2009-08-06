Газпром подтвердил оплату Украиной июльского газа

НАК «Нафтогаз Украины» в полном объеме оплатила июльские поставки российского газа.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости.

Напомним, по информации начальника Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, НАК «Нафтогаз Украины» в июле закупила около 3,2 млрд. куб. м российского газа.

Как сообщал УНИАН, 5 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с российским ОАО «Газпром» за газ, закачанный в июле в подземные хранилища. Сумма платежа составляет 605 млн. долл. США.

«Сегодня, подчеркиваю – досрочно, правительство рассчиталось за закачку природного российского газа в газовые хранилища Украины. Мы проплатили 605 млн. долл. и полностью рассчитались за закачанный газ в украинские газовые хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что до конца года правительство обеспечит успешную работу «Нафтогаза» и своевременную оплата за газ, закачиваемый в ПХГ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. Куб. м газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.