На шахте в Луганской области эвакуируются более 200 горняков

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» (г. Суходольск, ОАО «Краснодонуголь») из-за пожара на копре главного ствола выводятся на поверхность 208 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по неустановленным пока причинам в 8.00 на копре главного ствола, на отметке +66 м, произошел пожар. В зоне пожара людей не было. В шахте на момент аварии находились 208 горняков, которым была дана команда подниматься на поверхность. Вентиляторы главного проветривания (ВГП) вентиляционных стволов №2 и №3 переведены в реверсивный режим работы. ВГП главного ствола работает в нормальном режиме. Прибывшие на шахту отделения горноспасателей с противопожарным оборудованием оперативно ликвидировали пожар. «Пожар уже потушен, люди их шахты выводятся, никто не пострадал», - сказали с штабе.

Как сообщал УНИАН, на шахте «Суходольская-Восточная» в январе и июле 2009 года произошли аналогичные аварии. 18 января на копре воздухоподающего ствола на отметке +21 м загорелся электрический кабель компрессорной установки, из-за чего из шахты были эвакуированы 335 горняков. 12 июля пожар возник на копре главного ствола (отметка +66 м). Тогда из шахты выводились 339 горняков. Пострадавших в результате этих аварий не было.