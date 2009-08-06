Эксперт: оплата газа в третьем квартале реальна

Если Кабинету министров Украины удастся получить кредит в 300 млн. долларов от ЕБРР, оплата импорта российского газа в третьем квартале 2009 года будет реальной.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, Украина приобрела необходимый объем газа в июле текущего года, который отвечает ранее озвученным правительством намерениям.

Как отметил Алексей БЛИНОВ, для соответствия утвержденному балансу газа на третий квартал 2009 года нашему государству нужно импортировать 6,4 млрд. куб. м в августе-сентябре. Это обойдется Украине в 1,3 млрд. долларов, так как цена импорта газа третьем квартале составляет 198 долларов за тыс. куб. м, прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, 5 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с российским ОАО «Газпром» за газ, закачанный в июле в подземные хранилища. Сумма платежа составляет 605 млн. долл. США.

«Сегодня, подчеркиваю – досрочно, правительство рассчиталось за закачку природного российского газа в газовые хранилища Украины. Мы проплатили 605 млн. долл. и полностью рассчитались за закачанный газ в украинские газовые хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что до конца года правительство обеспечит успешную работу «Нафтогаза» и своевременную оплата за газ, закачиваемый в ПХГ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. куб. м газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.

В свою очередь, «Газпром» подтвердил оплату «Нафтогазом» июльского газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.