Польша готовится к газовому кризису

Польша не смогла договориться с Россией о дополнительных поставках газа в страну с 2010 года и готовится к возможному очередному газовому кризису.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, польское министерство экономики сообщило, что стороны на переговорах в конце прошлой недели не достигли согласия из-за разных взглядов на функционирование компании EuRoPol Gaz.

Эта компания, по 48% которой имеют российский «Газпром» и польская нефтегазовая компания PGNIG, занимается транспортировкой российского газа в Германию через польскую часть Ямалского газопровода.

Вице-председатель правительства и министр экономики Польши Вальдемар ПАВЛЯК заявил в среду, 5 августа, о возможности газового кризиса из-за отсутствия договоренности с россиянами о дополнительных поставках газа, необходимость в которых возникла с начала года после того, как перестал выполнять свой контракт с поляками швейцарский трейдер RosUkrenergo.

Министерство рассчитывало на последних переговорах парафировать соглашение о дополнительных поставках газа с тем, чтобы оно могло быть подписано во время запланированного на сентябрь визита российского премьера Владимира ПУТИНА в Польшу.

«Российская сторона нашла еще несколько тем для дискуссии», - сказал В.ПАВЛЯК, который не уточнил, какие дополнительные условия поставили россияне.

Вице-премьер напомнил, что Польша сможет получать катарский газ только с 2014 года, и поэтому без российского газа стране будет сложно «закрыть» газовый баланс.

Как сообщал УНИАН, Польша стала единственной страной Евросоюза, которая после окончания газового кризиса Украины и России почти полгода продолжала недополучать 25% законтрактованного газа, поставляемого в страну швейцарским трейдером RosUkrenergo.

Контракт PGNIG с RUE, действующий до 2010 года с возможностью продления на дежурные два года, предусматривал ежегодно поставку 2,3-2,5 млрд. кубометров газа.

«Газпром», несмотря на призывы поляков как можно скорее подписать договор о дополнительных поставках газа, только в июне подписал условие о дополнительных поставках до конца года 1 млрд. кубометров газа.

PGNIG заявлял, что планирует договориться с россиянами в ближайшее время о доставке дополнительных 3 млрд. кубометров газа.