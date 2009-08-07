Эксперт: высокооктановый бензин подорожает

Директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН прогнозирует увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в августе до 7,6 грн./литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, это связано с тем, что нефтетрейдеры, которые обеспечивали нефтепродуктами около 30% рынка, воздержались от дополнительных поставок импортного сырья из-за возобновившейся девальвации гривни, что привело даже к ажиотажу на оптовом рынке.

«Оптовые цены выросли на 15%, и есть тенденция к дальнейшему росту», - сказал С. КУЮН.

При этом он отметил, что оптовая цена на бензин А-95 сейчас составляет 8500-8700 грн./тонна, и если прибавить к ней маржу розничных операторов, то получится стоимость 7,6 грн./литр в рознице.

Также С. КУЮН отметил, что устойчивая тенденция роста наблюдается и по дизельному топливу. «Отметка в 6 грн./литр по дизтопливу в августе будет преодолена», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным компании UPECO, с 31 июля по 7 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 4,0-4,7% (в среднем на 4,3%). В частности, цены на бензин А-95 увеличились на 4,2% - с 6,61 грн./литр до 6,89 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.