Поставка нефти из Ирака отвечает национальным интересам Украины

Организация поставок нефти из Ирака в Украину для переработки входит в сферу национальных интересов нашей страны в стратегическом плане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом заявил сегодня министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в ходе встречи с временным поверенным в делах Республики Ирак в Украине Халидом Джасимом ШАМЕРИ.

Также, по словам Б.ДАНИЛИШИНА, Украина заинтересована в получении более широкого доступа к иракским энергоносителям в части разработки их месторождений, в участии в строительстве газо- и нефтепроводов и других объектов отрасли.

Стороны отметили достаточно высокий уровень торгово-экономического сотрудничества, а также то, что структура и объемы украинского экспорта в Ирак значительно расширились по сравнению с прошлым годом. Добавились такие позиции, как прокат плоский, ячмень, гречиха при одновременном увеличении поставок по другим позициям.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что Украина придает важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Ираком и будет в дальнейшем его углублять.

Участники встречи договорились усилить сотрудничество в отрасли сельского хозяйства, в энергетической и гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны согласились, что перспективным направлением двустороннего сотрудничества является привлечение украинских предприятий к проектам восстановления и развития послевоенного Ирака (возведение промышленных и гражданских объектов, транспортной и коммунальной инфраструктуры).

Х. ШАМЕРИ выразил заинтересованность в учебе студентов из Ирака в украинских высших учебных заведениях.

Временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине пригласил Б.ДАНИЛИШИНА посетить Ирак с дружеским визитом.

Справка УНИАН. По итогам 6 месяцев 2009 года экспорт украинских товаров в Ирак, по сравнению с первым полугодием 2008 года, вырос на 136,6% и составил 142,5 млн. долл. США, импорт товаров в Украину - 43 тыс. долл. США.

Положительное для Украины сальдо составило 142,4 млн. долл. США.

В 2008 году отмечалось максимальное увеличение украинского экспорта в Ирак. В частности, товарооборот между странами, по сравнению с 2007 годом, вырос в девять раз и составил 273,8 млн. долл. США (экспорт – 144,3 млн. долл. США, импорт – 128,5 млн. долл. США). Суммарный двусторонний товарооборот за послевоенный период (2003 – 2007 годы) был меньше, чем за 2008 год.