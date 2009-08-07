Эксперт: импорт нефтепродуктов в Украину рискован

Директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН считает, что стремительный рост цен на мировом рынке и параллельное усиление курса доллара сделали поставки импортных нефтепродуктов в Украину рискованными и неконкурентоспособными по сравнению с ресурсом украинских НПЗ, реализуемых за гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«В нынешних условиях украинские НПЗ физически не в силах обеспечить рынок топливом внутреннего производства, тем более что немалая часть этих скудных объемов отвлечена сегодня на снабжение аграрного сектора», – сказал С.КУЮН.

По его словам, по состоянию на начало августа образовался комплекс факторов, который уже привел к ощутимому росту оптовых цен, тем самым создав серьезные предпосылки для повышения в розничной сети.

При этом эксперт отметил, что первым в числе важнейших факторов стоит рост цен на мировом рынке. С 13 июля по 5 августа нефть марки Brent подорожала ровно на 25%, высокооктановый бензин – на 22,5%, российское дизтопливо – на 26%.

Вторым по значимости фактором С.КУЮН отметил повышение курса доллара, происходившее параллельно с указанным ростом цен на энергоресурсы в мире. При курсе продажи доллара на межбанке, где приобретают валюту импортеры, на 13 июля 7,68 грн/долл. к 29 июля курс достиг пика 8,24 грн/долл., стабилизировавшись 5-6 августа на отметке 8,05-8,06 грн/долл. Применительно к нефтепродуктам немаловажным является и официальный курс евро, так как в этой валюте установлены ставки акцизного сбора на бензины и дизтопливо. С 13. июля по 6 августа 2009 г. официальный курс евро вырос с 10,59 до 11,07 грн/евро.

С.КУЮН отметил, что значительный рост цен в оптовом сегменте предопределяет неизбежную синхронизацию с ним розницы.

По словам эксперта, среди сценариев дальнейшего развития событий не приходится исключать и новый разворот мирового рынка в сторону снижения, ведь нынешний рост цен на нефть и нефтепродукты трудно поддается пониманию не только в Украине, но и во всем мире, снижающем потребление энергоресурсов вследствие финансово-экономического кризиса.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.