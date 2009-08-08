Мировые цены не нафть снизились

Нефть на мировых рынках 7 августа упала в цене более чем на 1 доллар на фоне повышения курса американской валюты, спровоцированного, в свою очередь, хорошей статистикой по безработице в США, сообщает агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,24 доллара - до 73,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,01 доллара - до 70,93 доллара за баррель.

Министерство труда США объявило в пятницу о значительном снижении числа увольнений за пределами сельскохозяйственного сектора экономики страны в июле 2009 года по отношению к предшествовавшему месяцу - до 247 тысяч с 467 тысяч.

Это лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали этот показатель на уровне 320 тысяч.