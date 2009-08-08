Украина в июле импортировала газ по 194,51 долл. и 272,22 долл.

В июле импорт газа в Украину осуществлялся по ценам 194,51 долл. и 272,22 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Министерства экономики, которым утвержден корректирующий коэффициент к рентной плате за природный газ, добываемый в Украине.

Величина корректирующего коэффициента, рассчитанного министерством для июля, снижена до 1,2083 по сравнению с рассчитанным для июня (1,5119).

В июне, согласно данным Минэкономики, цена импорта природного газа в Украину составляла 270,95 долл. и 272,22 долл. за тыс. куб. м.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", цена импортируемого в Украину природного газа в І квартале текущего года составляла 360 долл. за тыс. куб. м., во ІІ квартале - снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ квартале – снизилась до 198,34 долл. за тыс. куб. м.