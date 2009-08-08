Fitch: реструктуризация долгов "Нафтогаза" не является дефолтом

Вынужденная реструктуризация долгов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (рейтинг "СС" с "негативным" прогнозом) не является дефолтом, хотя этот факт может вызвать негативные настроения среди инвесторов внутри страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает Финанс.

"Платеж украинского правительства по суверенным евробондам на сумму 500 млн долл. 5 августа свидетельствует о том, что его способность и желание обслуживать государственный долг остается в силе, будучи поддержан финансовой помощью МВФ", - приводятся в сообщении слова директора аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю Кохуна.

Кроме того, он добавил, что платежеспособность по украинским "суверенам" остается под давлением глубокого экономического и финансового кризиса, и, кроме того, неуверенности властей в способности выполнить предложенную МВФ программу в преддверии президентских выборов, назначенных на январь 2010 года.

Как сообщалось, 30 июля Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CC". Агентство оставило рейтинги в списке Rating Watch, прогноз - "негативный".

Fitch одновременно понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании, выпущенных на сумму $500 млн, с уровня "B" до "CC" и также оставило рейтинг в списке Rating Watch с "негативным" прогнозом, рейтинг возвратности активов по еврооблигациям - "RR4".