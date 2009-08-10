Мировые цены на нефть в пятницу снизились

Рост цены нефти, отмечавшийся в пятницу после публикации позитивных данных по безработице в США, сменился падением в связи с укреплением американской валюты относительно евро, сообщает FINMARKET.RU..

По итогам торгов 7 августа На Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на $1,01 (-1,4%) до $70,93 за баррель.

Цена сентябрьских контрактов на нефть марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала $1,24 (-1,7%) и составила $73,59 за баррель.